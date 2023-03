Schianto sulla Cassino-Formia a pochi chilometri dall'ingresso dell'A1. Coinvolti un pullman di linea e una utilitaria: tanto spavento e traffico in tilt. Diverse le ambulanze sul posto, insieme ai militari del Nucleo radiomobile dell'Arma. Inizialmente si era pensato al peggio ma per fortuna, dopo i primi soccorsi prestati con celerità, la paura è rientrata. Ferita, ma non in modo grave, la conducente della utilitaria. Traffico in tilt e verifiche in corso da parte dei carabinieri di Cassino.