Operai su via Cellaro. Lo avevano annunciato nei giorni scorsi il sindaco Luca Di Stefano e l'assessore con delega alla manutenzione Francesco De Gasperis che a breve si sarebbe aperto il cantiere. Ed ecco che dopo il sopralluogo della scorsa settimana, si è arrivato a predisporre l'area dove verrà realizzata una rotatoria.

Gli amministratori sono soddisfatti di portare avanti progettualità che hanno interessato anche il passato e che oggi per continuità amministrativa si registra un nuovo step. Una strada che è sempre stata molto attenzionata dato che gli incidenti che si sono registrati nel tempo hanno sempre creato grandi problemi alla viabilità. E non solo. Purtroppo su via Cellaro anche tante le lacrime per gravi incidenti anche mortali.

La rotatoria l'aspettavano in tanti, oltre ai residenti che da anni lamentano la pericolosità, ma anche i cittadini che su quella strada transitano tutti i giorni per portare i bambini a scuola e per andare a lavoro. Nei giorni scorsi anche il sindaco Di Stefano è andato sul famoso rettilineo per parlare con chi lí ci abita, ascoltare le istanze, parlando appunto della rotatoria che come lui ha detto servirà a riconsegnare sicurezza a chi transita. Soddisfazione da parte dei residenti che ormai avevano perso le speranze e pensavano di non vedere mai i lavori su via Cellaro.

Felicità espressa in particolar modo da una donna che ha parlato delle difficoltà che vive per uscire fuori di casa con l'auto. «Sfrecciano qui da noi le auto, è molto pericoloso immettersi su strada. Abbiamo chiesto dei dossi, un marciapiede, un semaforo - conclude la residente - Finalmente ora arriva una rotatoria. Spero venga posta la parola fine a tanta preoccupazione ogni volta che si esce di casa. Anche noi cittadini abbiamo il diritto ad avere un marciapiede, una strada ben illuminata e più sicurezza».