Manutenzione e pulizia dei fossi. Scatta l'obbligo di provvedere. Avviso siglato dal sindaco Emiliano Cinelli per la manutenzione e ripristino dei fossi di scolo.

Nello specifico si tratta della pulizia dei fossi di scolo dei terreni prospicienti e non le aree pubbliche. Proprio proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni confinanti o meno con strade ad uso pubblico, dovranno provvedere alla pulizia degli stessi per garantire le condizioni di sicurezza per il transito pedonale e delle auto sulla rete viaria pubblica.

La violazione delle disposizioni ufficiali porterà alla comminazione di sanzioni amministrative pecuniarie tra i 25 e i 500 euro, in aggiunta alle eventuali ulteriori sanzioni previste da altre disposizioni di legge.