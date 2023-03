Furto in un'abitazione di via Sfratti. Casa a soqquadro, ma bottino magro. Il colpo è stato messo a segno nella mattinata di sabato scorso.

Approfittando dell'assenza dei padroni di casa, usciti per fare compere al mercato settimanale, i ladri si sono introdotti nell'abitazione. Hanno messo le stanze a soqquadro: aperto cassetti e armadi, nella fretta buttato in aria vestiti e oggetti di ogni genere, alla ricerca di oro e denaro, ma non hanno trovato nulla, per cui sono andati via lasciando solo devastazione. Amara la sorpresa per i proprietari al rientro: stanze devastate e caos ovunque. Fortunatamente, i ladri non hanno trovato preziosi e contanti. Del resto, di questi tempi nessuno custodisce in casa denaro e oro, proprio perchè il rischio di rimanere vittime dei malviventi è alto. Purtroppo, però, si sono registrati danni all'abitazione, oltre alla violazione dell'intimità domestica e degli oggetti personali.

La situazione dei furti a Ceprano è sotto controllo. Di tanto in tanto, si registrano fenomeni del genere in periferia e al centro, ma si tratta di casi sporadici in quanto la vigilanza sul territorio è efficace. I carabinieri della stazione cittadina, al comando del luogotenente Augusto Proietti, effettuano ronde notturne, oltre a posti di blocco e controlli che ostacolano il diffondersi degli episodi criminosi. Sporadicamente si registrano furti, anche in prima serata. I ladri si introducono nelle case approfittando dell'assenza dei proprietari, rubano quello che trovano e poi si danno alla fuga, facendo purtroppo danni. I furti generalmente vengono commessi nelle zone vicine alle vie di fuga, come la Casilina.