L'apertura era stata annunciata già da diverso tempo, ma solo da qualche settimana è disponibile una nuova area di sosta gratuita vicina alla stazione ferroviaria. Si tratta del parcheggio di via Valle Fioretta, di fronte all'Agenzia delle Entrate, con circa settanta stalli disponibili. Ma che resteranno inutilizzati, soprattutto dai pendolari. L'obiettivo dell'amministrazione sarebbe quello di agevolare i pendolari che, per motivi di lavoro o di studio, utilizzano quotidianamente la stazione di Frosinone.

Ma l'orario di apertura resta un punto interrogativo. Soprattutto non risolve i problemi dei pendolari. Come indicato sui cartelli all'ingresso le sbarre di accesso si aprono dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21 e la domenica dalle 8.30 alle 12. Il Comune forse non ha ben chiaro che i pendolari viaggiano con orari diversi. Quindi, per agevolare effettivamente l'utenza, il parcheggio dovrebbe aprire almeno due ore prima, visto che la maggior parte dei pendolari alle 8.30 è già in ufficio.

«L'incremento del numero dei parcheggi disponibili, per contemperare le diverse esigenze di chi vive nell'area e di chi la frequenta per motivi legati allo shopping o agli spostamenti quotidiani sul trasporto pubblico, è un tema su cui l'amministrazione dedica molta attenzione. Per questo, grazie anche alla collaborazione del complesso Sif – scrive in una nota il sindaco Riccardo Mastrangeli – è stata messa a disposizione dei cittadini una ulteriore area di sosta».

Il Comune, per agevolare l'utenza della stazione ferroviaria, da tempo sta studiando possibili soluzioni per ampliare le aree di sosta. «Osservando i flussi e le modalità di utilizzo degli stalli – ha spiegato il consigliere con delega allo Scalo Anselmo Pizzutelli – il Comune continuerà a portare avanti una serie di studi per verificare la fattibilità dell'aumento del numero dei parcheggi, in particolare nelle aree a ridosso dello Scalo».

Una soluzione che per il momento lascia tutti perplessi.