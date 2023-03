Un matrimonio che non regge e che naufraga in una separazione. Specchio, purtroppo, sempre più veritiero dei nostri tempi. Ma in questo caso dalla separazione nasce una vera e propria "Guerra dei Roses" in salsa cassinate, tra dispetti e denunce reciproche delle quali almeno mezza dozzina sono diventate procedimenti penali. Due già definiti a carico della donna, con assoluzioni piene. La crisi coniugale arriva una decina di anni fa e la vita di coppia inizia a scricchiolare. Fino a che, dopo un lunghissimo periodo affatto facile, si fa strada l'idea della separazione.

Quando il giudice decide che i coniugi - ora due pensionati del Cassinate - devono restare sotto lo stesso tetto nelle campagne tra Aquino e Piedimonte (dopo una complessa divisione ereditaria) la polveriera inesplosa si infiamma. E diventa pericolosissima. Il giudice dispone che i coniugi possono sì abitare nella casa familiare ma devono dividere gli ambienti e - durante il lunghissimo periodo dei lavori per nulla semplici da eseguire - la convivenza nelle zone comuni appare impossibile. Così da piccole scaramucce (rubinetti aperti o pentole fatte "sparire") si passa a dispetti più o meno importanti. Fino alle denunce, da parte di entrambi: una valanga. Almeno sei i procedimenti penali aperti a carico dei pensionati.

Due dei quali a carico della donna, assistita dall'avvocato Manlio Sera, definiti con assoluzioni piene. Gli altri (sia per l'uno che per l'altra) ancora pendenti. Nel caso delle assoluzioni, la donna era stata accusata dall'ex marito di avergli rotto due denti sferrandogli un pugno al volto dopo aver "scoperto" nello stabile condiviso la presenza di un'amica dell'uomo; o di aver impedito allo stesso di uscire di casa "bloccandolo" forzatamente con il telecomando del cancello automatico.

I testimoni in aula hanno smentito le accuse, non ricordando le tumefazioni sul volto dell'uomo; né il referto medico - di soli pochi minuti tra l'ingresso e l'uscita dall'ospedale (come sottolineato dalla difesa) - avrebbe convinto sulla responsabilità della donna. Attesa ora la definizione degli altri procedimenti a carico dei... Roses.