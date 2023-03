Fermata un'auto con a bordo due persone, provenienti dal napoletano, già gravati da numerosissimi precedenti di polizia. I due sono stati trovati in possesso dai carabinieri di materiale per il furto dei catalizzatori delle auto. Il controllo e le successive indagini, supportate anche dalle immagini di videosorveglianza, hanno consentito di accertare che i due uomini, poco prima, aiutati da altri due soggetti in corso di identificazione giunti a bordo di altra autovettura, avevano asportato il catalizzatore da una macchina lasciata in sosta da una persona originaria di Pontecorvo. Per i due è stata anche avviata la procedura amministrativa per l'irrogazione del foglio di via obbligatorio dal territorio.

Sempre nell'ambito dei controlli, anche notturni, i carabinieri hanno fermato un'altra auto con a bordo quattro persone. Sul mezzo viaggiavano tre uomini e una donna, tutti di nazionalità marocchina e provenienti da Avezzano, i quali, oltre ad essere in possesso di una torcia e guanti, non sono riusciti a giustificare la propria presenza, nel cuore della notte, nel territorio. Uno degli uomini era anche gravato da precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio. Nei confronti di quest'ultimo, sono state avviate le procedure per l'applicazione del foglio di via obbligatorio. Nel corso dei servizi di prevenzione attuati nel fine settimana, complessivamente sono stati controllati 180 veicoli, identificate 208 persone ed elevate varie contravvenzioni per violazioni al codice della strada.