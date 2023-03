Hanno rubato un'automobile a Coreno Ausonio e hanno cercato di rapinare una tabaccheria nel vicino comune di Ausonia. Ma non avevano calcolato di potersi trovare di fronte ai carabinieri, che hanno sventato il furto e recuperato la vettura.

La ricostruzione

I fatti risalgono alla notte scorsa. In attuazione al piano di contrasto messo in atto dal Comando provinciale dell'Arma, i carabinieri della stazione di Ausonia, coordinati dalla Compagnia di Pontecorvo - agli ordini del capitano Bartolo Taglietti e del tenente Giovanni Fava - nel corso dei controlli mirati, hanno intercettato una vettura, con due persone a bordo, che stazionava davanti ad una rivendita di tabacchi. Il mezzo era stato lasciato con motore acceso e le portiere aperte: particolari che non sono sfuggiti all'attenzione dei militari che, avendo notato le circostanze sospette, si sono diretti subito verso le due persone, le quali, evidentemente ormai scoperte, sono risalite a bordo dell'auto e si sono dati alla fuga.

L'operazione

Subito, la centrale operativa ha allertato tutte le altre gazzelle che componevano il dispositivo, al fine di chiudere tutte le vie di uscita dal paese. I malfattori, non avendo altre possibilità di uscita, a quel punto sono stati costretti ad imboccare una strada chiusa e, non potendo più proseguire la marcia, sono scesi dal veicolo in modo fulmineo dileguandosi nelle campagne circostanti dove, approfittando del buio, della fitta vegetazione e della pioggia battente, hanno fatto perdere le proprie tracce. L'immediato arrivo degli equipaggi di rinforzo ha intanto permesso di recuperare il mezzo utilizzato per il tentativo di furto. In un secondo momento è risultato - grazie agli approfonditi controlli dell'Arma - che la macchina era stata rubata qualche ora prima nel territorio di Coreno Ausonio ad una donna del posto. Nell'automobile è stato rintracciato anche tutto il materiale occorrente per lo scasso.

Un piano strutturato

L'attività, frutto di una analisi strategica delle azioni delittuose consumate o tentate nel territorio di competenza dei militari del capitano Taglietti, ha consentito alla Compagnia di Pontecorvo di attuare un piano dedicato finalizzato ad arginare i fenomeni di criminalità diffusa che, negli ultimi periodi, sta creando allarme e preoccupazione nelle popolazioni locali. Un piano che già in passato ha portato a ottimi risultati, con arresti immediati a seguito di inseguimenti rocamboleschi e in grado di mettere insieme elementi precisi, così da risalire agli autori del colpo con evidente successo. Continua, incessante, l'attività di prevenzione e di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, in attuazione delle direttive impartite dal Comando provinciale.