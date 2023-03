La troupe di "Striscia la notizia" in città giovedì pomeriggio. Nel mirino della trasmissione di Canale 5 nuovamente il "mostro" di cemento, ovvero l'ex Tomassi. L'inviato Vittorio Brumotti ha intervistato il sindaco Luca Di Stefano sul futuro del grande complesso incompiuto. «Appena insediato, ho incaricato uno studio legale per verificare lo stato della proprietà, ad oggi ancora non è chiaro chi abbia il titolo - ha spiegato Di Stefano - Una volta che l'ente avrà identificato la proprietà potrà richiedere e far valere quei diritti legati al permesso a costruire che sono stati rilasciati a suo tempo. Come primo step, abbiamo l'obiettivo di recuperare gli oneri mai versati, chiedendo al privato di rispettare le obbligazioni maturate dal Comune».

Non è tardato l'intervento dell'ex sindaco Roberto De Donatis che rivendica quanto da lui fatto, oltre alla rigenerazione urbana che aveva avuto l'ok dalla Regione Lazio. «Bastava leggere la perizia del 2016/2017, rispetto alla quale poco o nulla era da aggiornare - ha detto De Donatis - per sapere che il titolo di proprietà dell'immobile è della società Tomassi Spa, in liquidazione, e che la società Aros, titolare di una procedura concordataria, è l'unico soggetto autorizzato dal giudice per definire il trasferimento del bene una volta conclusa la parte debitoria e concluse le procedure concorsuali». Intanto, a rivendicare la paternità della presenza della troupe di Mediaset in città per l'ex Tomassi è stato il movimento civico Sanità e Territorio che ha fornito approfondimenti in merito alle opere incompiute.