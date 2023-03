Pietre e terra giù da un costone di Monte Gemma, intervengono i vigili del fuoco per controllare l'area.

È quanto successo nel pomeriggio di ieri, quando alcuni residenti si sono accorti del distacco di materiali da una parete di una delle vette più alte della catena dei Lepini.

Immediatamente sono partiti i controlli per sincerarsi della gravità di quanto accaduto: sul posto, si sono recati il sindaco di Supino Gianfranco Barletta, con la polizia municipale, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. In volo si sono alzati anche degli elicotteri per monitorare la situazione dall'alto e mappare l'intero perimetro della frana.

Fortunatamente, non ci sono stati danni a persone e cose, dato che l'evento si è verificato in alta montagna, in un luogo dove non ci sono abitazioni o attività.

Il sindaco Barletta ha dichiarato che «la situazione è totalmente sotto controllo, la stiamo gestendo in piena sicurezza e non ci sono problemi di sorta».

Adesso, con il distacco di pietre e terra si nota una stretta e lunga "lingua" marrone che si staglia tra il bianco della neve, caduta a seguito delle precipitazioni degli ultimi giorni.

Nel passato, il territorio di Supino è stato interessato da fenomeni simili: ricordiamo, tra le altre, la frana di via La Mola, la frana in località Rauccia e la frana sulla strada d'accesso al pianoro di Santa Serena.