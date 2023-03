Incidente sulla superstrada Sora-Ferentino all'altezza del territorio di Veroli, in direzione Frosinone. Coinvolti un camion e un'auto. È successo dopo mezzogiorno. Sul posto il personale medico con due ambulanze, i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente e personale dell'Anas. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare.