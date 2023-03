Fuori dalle aule scolastiche per protesta. Più di 70 alunni dell'istituto d'istruzione superiore Tulliano di Arpino, sede Itis, questa mattina si sono dati appuntamento fuori dal cancello della scuola. I ragazzi avanzano diverse richieste alla dirigente scolastica, tra le quali il ritorno in presenza dell'assemblea e poter svolgere la ricreazione fuori dalle aule e quindi per i corridoi. Domani si dicono pronti a replicare lo sciopero.