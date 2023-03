Infortunio in un supermercato nella parte bassa del capoluogo. Un autotrasportatore di 56 anni di origine albanese è stato travolto da un bancale carico di acqua durante le operazioni di scarico merce. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto il personale medico che dopo le prime cure sul posto ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Sono intervenuti inoltre i carabinieri e il personale dello Spresal per tutti gli accertamenti del caso.