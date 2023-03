La consigliera di minoranza Manuela Cerqua ha presentato una mozione per sollecitare l'istituzione, quanto prima e senza oneri per il Comune, di una commissione speciale alla sanità.

«Dopo aver assistito alla recente campagna elettorale incentrata soprattutto sui temi della sanità, ora è tempo di mettersi concretamente a lavoro - dice la Cerqua - Sebbene ai Comuni non sia affidata l'organizzazione e la gestione dei servizi sanitari, resta fondamentale l'azione di controllo, proposta e "rivendicazione" che essi possono svolgere nei confronti del livello regionale e delle aziende sanitarie. Anche il consiglio comunale, dunque, può e deve svolgere quelle azioni di analisi e proposta che dovranno accompagna l'attività istituzionale del sindaco in questa materia. Ritengo che tra le principali istanze da rappresentare subito in Regione ci siano proprio i temi della sanità pubblica e, in particolare, quello delle sorti future dell'ospedale di Sora».

La consigliera Cerqua parla delle criticità crescenti del Santissima Trinità, soprattutto a causa della persistente carenza di personale medico nei reparti e, in particolare, al pronto soccorso, dove «la situazione è aggravata dai turni massacranti per il personale infermieristico, che, con enormi sacrifici, garantisce prestazioni all'utenza che si trova spesso ad affrontare tempi di attesa insostenibili - aggiunge Cerqua - Situazioni emergenziali si riscontrano in modo piuttosto generalizzato anche in altre unità operative: si pensi ad ortopedia, che attualmente opera con soli due medici, o a cardiologia dove non si applicano più gli holter cardiaci, costringendo i pazienti a raggiungere Anagni o Pontecorvo».

Da qui la sua proposta: «Questa commissione potrà essere un utile luogo di confronto dove, anche grazie al supporto di tecnici esperti, esterni al Consiglio, si possano affrontare temi e proposte decisivi per il futuro della nostra città e del nostro ospedale, alla luce delle possibili trasformazioni cui andrà incontro la sanità del territorio con la prossima ridiscussione del Piano aziendale cui parteciperà anche il nostro sindaco».