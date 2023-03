Poste Italiane cerca portalettere da assumere nel centro-nord. Le regioni interessate sono Emilia Romagna, Marche, Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Umbria, Toscana e Liguria. Per candidarsi bisogna avere il diploma di scuola media superiore, la patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali e, solo per la provincia di Bolzano, è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo. Per candidarsi è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito di Poste (clicca al link) e accedere alla sezione "carriere" dedicata a "posizioni aperte". C'è tempo fino a domenica 5 marzo.