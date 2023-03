Resta ancora in prognosi riservata, ricoverato al policlinico Umberto I di Roma, il trentatreenne che il 25 febbraio scorso è rimasto coinvolto in un terribile incidente accaduto intorno all'una di notte in località Meringo. Nel frontale è rimasta coinvolta anche una donna che ha riportato fratture varie ed è stata ricoverata all'ospedale Spaziani di Frosinone dove inizialmente era stato portato anche il giovane di Ripi, poi trasferito a Roma.

Il giovane resta sedato, familiari ed amici sperano che presto superi questa fase delicata e si riprenda. Nella piccola comunità di Ripi c'è grande apprensione, quando gravi incidenti coinvolgono persone vicine e per giunta, come in questo caso, giovani, ovviamente la preoccupazione è grande e diffusa.

Purtroppo la Casilina continua a essere scenario di incidenti e l'area prossima al Meringo è fra quelle più a rischio perché ci sono incroci, attività commerciali. Si tratta di una zona trafficata oltre che frequentata da pedoni. Proprio per questo accade, spesso negli orari di mobilità più intensa, che si registrino incidenti anche gravi.

Gli automobilisti devono prestare grande attenzione e massima cautela, ridurre la velocità soprattutto nei punti critici ed evitare distrazioni.