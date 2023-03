Incidente tra due auto in via Fontana Unica a Frosinone. È successo intorno alle 14.30. Coinvolta anche una bambina. Fortunatamente non si sono registrati gravi feriti. In ospedale è stata portata una donna alla guida di una delle macchine coinvolte nello scontro al vaglio degli agenti della polizia locale. Sul posto oltre ai vigili urbani per la dinamica dell'incidente, sono arrivati il personale medico con un'ambulanza e i vigili del fuoco.