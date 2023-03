"Non siete soli", è riechieggiato nell'aula magna della Folcara poco fa. Lo ha detto la ministra Anna Maria Bernini presente, da remoto, all'inaugurazione dell'anno accademico.

"Non siano soli, non siete soli. Comprendo gli studenti che sentono la pesantezza dell'alienazione e della solitudine che il covid ha portato e mi sento di ringraziare l'Unicas che ha sviluppato il prototipo, con tutte le sue componenti, per riuscire a reagire alla pandemia e continuando le attività, anzi perfezionandole".

E rivolta direttamente agli studenti ha detto: "Nessuno deve essere in competizione con gli altri, la prima competizione è solo per se stessi

L'università è un percorso, non un voto, ma è la preparazione alla vita.

Quello che dobbiamo fare noi è instradarvi nella direzione giusta e aiutarvi". Ha così annunciato le centinaia di milioni di euro nella legge di bilancio per borse di studio, housing e ricerca.

Chiaro e incisivo il rettore Marco Dell'Isola nell'aprire il nuovo anno.

Tra i concetti cardine: l'Università come hub culturale e motore di sviluppo del territorio; l'internazionalizzazione come chiave di sviluppo dell'Ateneo, il bilancio dei Servizi e delle Infrastrutture, la Ricerca e trasferimento tecnologico: un binomio inscindibile.

Presenti autorità di ogni ambito e di ogni ordine e grado.