La recrudescenza dei furti nelle abitazioni torna ad alimentare l'allarme tra i residenti dell'intero comprensorio sorano. Nei giorni scorsi diversi colpi sono stati messi a segno a Sora, ma anche a Castelliri, furti sui quali indagano a ritmo serrato le forze dell'ordine.

L'ultimo colpo in ordine di tempo si è registrato nel quartiere di San Giuliano. Il proprietario di una casa con ingresso indipendente, poco lontano dall'ex deposito Cotral, ha trovato tutto a soqquadro una volta rientrato nella propria abitazione. I malviventi sarebbero riusciti a trafugare soltanto del denaro, peraltro una somma non rilevante.

Ladri in azione anche al convento dei Padri Passionisti lunedì sera e in viale San Domenico, sempre martedì, in un appartamento.

I cittadini sono spaventati e confidano in maggiori controlli per scoraggiare i ladri. I residenti di San Giuliano segnalano che il sotto-ferrovia è al buio da troppo tempo ed è più facile per i malviventi scappare sfruttando la complicità del buio.

"Nonostante l'impegno della questura di Frosinone che continua ad utilizzare nella nostra provincia volanti della Prevenzione crimine di Roma/Napoli per cronica carenza di personale, si continuano a registrare episodi gravissimi di delinquenza comune - ha commentato in una nota Norberto Scala, segretario generale dell'Uisp (Unione sindacale italiana poliziotti) - Infatti, nella parte bassa della Ciociaria e in particolare nei comuni di Castelliri e località limitrofe come Sora, Isola del Liri e Arpino, bande di criminali ogni giorno continuano a saccheggiare case e negozi. La polizia di Stato, in particolare in provincia di Frosinone, da qualche tempo vive un periodo difficile, che vede un abbassamento della qualità del servizio svolto sulle strade, dovuto alla insufficiente presenza delle forze dell'ordine.

Riteniamo quindi che non si può pensare di continuare a disperdere energie di personale per le partite di calcio o eventi simili; questo dovrebbe essere cura della società tramite l'utilizzo degli steward, personale tra l'altro nato proprio per garantire il servizio negli stadi, liberando così i tanti poliziotti che, oltre ai propri servizi istituzionali sono impiegati a dismisura in queste manifestazioni. È arrivato il momento di dare una risposta concreta sul territorio con l'impiego straordinario di tutte le forze di polizia presenti nella nostra provincia".