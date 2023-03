Si è spento ieri l'ex sindaco Renato De Angelis. Pastena in lutto per la scomparsa dell'ex amministratore a tutti conosciuto, impegnato politicamente da decenni nel suo paese.

Storico politico locale, De Angelis ha rivestito per venti anni il ruolo di vicesindaco al fianco di Angelo D'Ovidio, quindi ha ricoperto la carica di primo cittadino per altri dieci anni. È stato un punto di riferimento per i suoi compaesani, da sempre impegnato per far crescere la sua terra, promuovendo ogni iniziativa utile a creare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Lo ricorda con affetto l'attuale sindaco Angelo D'Ovidio: «Renato era un amico, un prezioso collaboratore, un uomo profondamente legato alla sua terra, disponibile con tutti e sempre pronto ad aiutare la sua gente.

Ha fatto tanto per Pastena a livello politico-amministrativo, non si risparmiava di fronte a progetti, iniziative, novità. Era sempre presente a manifestazioni, eventi e feste. Profondamente legato alla tradizione pastenese, era sicuramente un brav'uomo e ci mancherà» Quindi, D'Ovidio conclude: «Tutti noi amministratori ci stringiamo con affetto intorno ai familiari di Renato». In lutto anche la Pro Loco pastenese, che in un post scrive: «Appresa la triste notizia della scomparsa del nostro caro amico Renato De Angelis, già sindaco di Pastena, ci stringiamo al dolore del nostro socio e membro del direttivo Gianni De Angelis e dei suoi familiari. A loro esprimiano le più sentite condoglianze, ricordando una persona di grande empatia, disponibile, generosa e gentile.

Oggi il paese piange per questa grande perdita, ma il rispetto, la stima e l'amore che Renato ha sempre nutrito per Pastena e che lo hanno portato ad esporvi le sue grandi idee saranno eterni e per sempre ricambiati». Alle 10,30 di oggi la salma sarà espsosta presso la Casa comunale e alle 13,30 verrà celebrata la cerimonia funebre presso la chiesa di Santa Maria Maggiore.