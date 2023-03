Tragedia sfiorata: pullman di linea esce fuori strada sulla provinciale Ripi-Strangolagalli. Illesi l'autista e gli utenti che viaggiavano sul mezzo. L'incidente si è verificato questa mattina alle 5, il pullman trasportava i lavoratori diretti allo stabilimento Fiat. L'autobus percorreva la provinciale quando, giunto in località colle Lisi, per cause al vaglio dei carabinieri è uscito fuori strada finendo contro il guardrail. Fortunatamente il mezzo non si è ribaltato e i viaggiatori, come pure l'autista, sono usciti miracolosamente illesi dal sinistro. Il guardrail si è praticamente incastrato nella parte destra del mezzo che comunque è rimasto sul bordo strada.