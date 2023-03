Arrestato per furto dopo un folle inseguimento, mentre i complici sono ricercati. A bloccare uno dei fuggiaschi in territorio di San Vittore del Lazio sono stati i carabinieri della vicina stazione di Rocca d'Evandro dopo un inseguimento al cardiopalma. Ma alti due sono riusciti a guadagnare la via di fuga e sono attualmente ricercati dalle forze di polizia del territorio.

Il posto di blocco sulla strada regionale doveva servire a garantire, come sempre, la massima sicurezza sulle trafficate arterie. Quando i militari hanno intimato l'alt a un autocarro con a bordo tre persone per un regolare controllo, nonostante l'invito a fermarsi il conducente ha accelerato pericolosamente la marcia. E dopo un inseguimento folle per diversi chilometri i fuggitivi hanno fermato il mezzo e hanno tentato il tutto per tutto, continuando la corsa a piedi: una manovra azzardata. Ma anche un tentativo di far perdere le loro tracce nelle campagne circostanti.

I militari dell'Arma sono riusciti a bloccare ed arrestare, dopo una breve colluttazione, il conducente e proprietario del mezzo, un quarantatreenne della provincia di Reggio Calabria. A seguito dell'immediata perquisizione è stato rinvenuto sull'autocarro un escavatore risultato rubato poco prima da un area di parcheggio situato sulla tratta autostradale A1 San Vittore-Caianello. L'arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di Cassino a disposizione della competente autorità giudiziaria. Indagini in corso volte all'identificazione dei complici fuggiti a piedi: possibile l'intervento pure di altri soggetti. Ma non si esclude che nelle prossime ore possano esserci ulteriori sviluppi investigativi.