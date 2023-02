I funerali di Luigi Laurenti, l'uomo investito la scorsa settimana in via Barca San Domenico a Sora, si terranno venerdì 3 marzo alle ore 14.30 presso la cattedrale di San Panfilo a Sulmona. La ditta d'onoranze funebri che eseguirà il servizio è la 2 Petitta di Sora. La salma dell'uomo arriverà a Sora giovedì 2 marzo alle ore 16 circa presso la Sala Courrier nella parrocchia di San Domenico Abate per la veglia funebre. Ieri è stata eseguita l'autopsia all'ospedale San Camillo di Roma.