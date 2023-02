È riuscita a fuggire e a chiamare le forze dell'ordine. Ha riferito di essere stata rapinata. Immediato l'intervento della polizia che ha avviato tutti gli accertamenti del caso per fare luce sull'accaduto. Arrestati Due trentenni slavi (difesi dall'avvocato Nicola Ottaviani). Nelle prossime ore la convalida. L'episodio, denunciato dalla giovane vittima, si sarebbe verificato nella zona dell'asse attrezzato domenica scorsa.

La ricostruzione

Con una telefonata al 113 ha segnalato la rapina di cui sarebbe stata vittima. Gli agenti della squadra mobile sono intervenuti per ricostruire la vicenda denunciata dalla donna. Donna che ha sostenuto di essere stata rapinata e di essere riuscita a fuggire ai due aggressori e a lanciare così l'allarme al 113.

Sotto choc e impaurita è riuscita a chiedere aiuto agli investigatori e a denunciare l'episodio avvenuto nella zona industriale del capoluogo ciociaro.

Le accuse

Sotto accusa, come detto, sono finiti due trentenni. I due sono stati rintracciati e arrestati dai poliziotti.

Molto probabilmente nella giornata di oggi si terrà la convalida dell'arresto.

L'accusa mossa nei loro confronti è di rapina ai danni della giovane. Giovane che, come detto, è riuscita a fuggire e a chiedere immediatamente aiuto alla polizia che è intervenuta in tempi rapidi per avviare tempestivamente le indagini del caso.