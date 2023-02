Un altro passo avanti per la formazione sacerdotale di Danilo Messore. Il trentenne di Vallemaio che vuole diventare prete, il prossimo 25 marzo presso il santuario della Madonna di Canneto, sarà ordinato diacono. La cerimonia dell'ordinazione diaconale per l'imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione di monsignor Gerardo Antonazzo, vescovo della diocesi si svolgerà alle 10.30.

«Sosteniamolo con l'affetto e la preghiera in questo passo così importante della sua vita: siamo inoltre invitati tutti a condividere con la presenza questo evento unico per la nostra parrocchia», le parole dei suoi compaesani, che dal primo momento seguono le tappe della sua formazione, insieme alla sua famiglia. Una vocazione, quella di Danilo Messore, ultimo di sei figli, rimasto orfano della mamma da piccolo, sorta appena adolescente, come lui stesso ha raccontato.

Nato a Vallemaio nel 1990, ultimo di sei figli, nel piccolo centro della valle dei santi Danilo Messore ha frequentato le scuole, quindi ha conseguito il diploma presso l'istituto Alberghiero di Cassino. A undici anni ha vissuto la tragedia della perdita della mamma, la dolcissima signora Andreina, di cui in paese ancora in tanti ricordano la dedizione alla numerosa famiglia e la tenerezza dello sguardo.

Da allora, il giovane è sempre stato accanto alla chiesa. «Intorno ai tredici anni – racconta - nel momento in cui ricevevo la Comunione provavo un amore e una gioia immensi, all'inizio mi sono spaventato e ho cominciato a chiedermi se fosse la voce di Dio. Allora, ho chiesto al Signore di aspettare che avessi fatto qualche esperienza, di lavoro e di vita. Cinque anni fa, poi, nella settimana santa, il Signore si è fatto risentire. Non ho avuto più dubbi e ho deciso di intraprendere il cammino di discernimento».