Trevi nel Lazio piange la scomparsa di Domenica Nardi, per tutti Memma. Con i suoi 102 anni (a giugno ne avrebbe compiuti 103), era la più anziana del paese ed era conosciuta e amata da tutti, oltre che per le sue qualità umane anche perché madre di Giuseppe Taraborelli che ha svolto con abnegazione, prima di andare in pensione, la professione di medico condotto di Trevi nel Lazio per quarant'anni. Ed era proprio lui che quotidianamente non faceva mai mancare la sua "visitina" alla madre per accertarsi delle sue condizioni. La popolazione si stringe intorno ai figli Angelo, Giampiero e Giuseppe per la morte della cara madre. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella collegiata Santa Maria Assunta.