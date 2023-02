È in corso dalle 11 di questa mattina l'interrogatorio dell'unico indagato per l'omicidio di Thomas Bricca. L'esame va avanti da ore per chiarire tutti gli aspetti della vicenda, a cominciare dalle giornate precedenti al delitto. Dopo una breve interruzione, intorno alle 14, l'interrogatorio è ripreso e proseguirà ancora a lungo.