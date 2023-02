Parte il viaggio di Enea e Orazio. Domani in edicola in omaggio in esclusiva con Ciociaria Oggi e Cassino Oggi l'album "Alla ricerca dei tesori ciociari" con la prima delle 18 uscite di figurine da collezionare. Questa mattina a Frosinone la presentazione del progetto. L'album e le figurine verranno distribuiti tre volte a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato. Si parte, dunque, domani. La collezione si concluderà sabato 8 aprile, non sono previsti doppioni e le figurine seguiranno il filo narrativo dell'album, che racconta la la storia, le tradizioni e i personaggi celebri della Ciociaria.