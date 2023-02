Lavori in corso lungo la ferrovia in zona Vicenne. Il presidente del comitato "Salviamo la ferrovia Avezzano-Roccasecca", Emilio Cancelli, ha salutato di buon grado l'apertura del cantiere per l'installazione del nuovo sistema di controllo della linea ferrata, sistema che è già in uso sulla rete dell'alta velocità.

«Questi lavori rappresentano di fatto un abbassamento delle spese di gestione e un motivo in più per la sopravvivenza della linea - ha sottolineato Cancelli - Il cantiere deve stendere una serie di cavi per gestire la linea con il nuovo sistema che sarà più economico del precedente».

Cancelli entra nel dettaglio e spiega: «Si tratta di un blocco-radio per cui scompaiono tutti i segnali luminosi che saranno sostituti da tabelle fisse, com'è oggi per l'alta velocità, e tramite questa comunicazione radio tra il treno e il posto di controllo centrale, la linea verrà gestita attraverso il blocco-radio. Quindi rimarranno solo i treni e i passaggi a livello. Questo nuovo sistema comporta sicuramente, per l'impresa che gestisce il trasporto, Trenitalia, un nuovo step che risponde alla necessità di rimodernare il materiale rotabile che deve essere adattato ed adeguato a circolare con questo nuovo sistema di controllo».

Il tutto propedeutico all'entrata in funzione di nuovi convogli sulla linea. Il presidente del comitato spiega: «I nuovi treni dovrebbero arrivare entro la fine del 2023. Unitamente a questo nuovo sistema, dovrebbe essere finalmente implementato sulla linea un efficace sistema di informazione alla clientela, che ci è stato promesso di realizzare insieme a questi lavori, con monitor ed annunci sonori, al pari di quello che accade su tutta la rete ferroviaria nazionale. Si tratta di miglioramenti che devono essere estesi su tutta la rete nazionale e la nostra è tra le prime linee a introdurre questo tipo di sistema».

Un investimento in tecnologia e sicurezza che fa ben sperare per la sopravvivenza e lo sviluppo della Avezzano-Roccasecca.