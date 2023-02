Rifiuti speciali e ingombranti abbandonati nella Riserva naturale di Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico: "Cittadinanza attiva" lancia l'allarme, preoccupata per la salute pubblica e per l'inquinamento ambientale.

Salvatore Piccirilli, responsabile dell'associazione, torna sull'argomento già segnalato qualche anno fa.

«Nell'area protetta dell'oasi c'è eternit abbandonato, e non solo - esordisce Piccirilli - Purtroppo si tratta di abbandoni selvaggi compiuti non semplicemente da incivili che deturpano l'ambiente, ma da ignoti che minacciano la salute della comunità locale. I rifiuti infatti, sotto l'azione degli agenti atmosferici, rilasciano sostanze inquinanti nel terreno e nell'aria, come è noto l'eternit in sé non è pericoloso, ma lo diventa quando inizia a degradarsi perché libera nell'aria delle particelle estremamente dannose per la salute umana. Purtroppo gli abbandoni si registrano proprio nell'oasi, un'area che dovrebbe essere protetta e che invece è obiettivo di gente senza scrupoli che, contravvenendo ad ogni norma, abbandona rifiuti di ogni genere e soprattutto pericolosi. Tutto ciò è inaccettabile - aggiunge il responsabile di "Cittadinanza attiva" - come pure è assurdo che simili segnalazioni restino a lungo ignorate, con le immaginabili conseguenze per l'ambiente e la salute dei cittadini».

Da qui l'appello di Piccirilli: «Mi rivolgo alle autorità competenti affinché intervengano celermente per rimuovere i rifiuti, eliminando il pericolo, e magari si attivino per mettere in atto sistemi di controllo che possano arginare l'abbandono selvaggio di ingombranti e scarti di ogni genere. La tutela della salute è prioritaria, non possiamo permettere che atti assurdi compiuti da ignoti possano generare serie situazioni di rischio. Auspico perciò un intervento fattivo e risolutivo, che vengano rimossi rapidamente i pericolosi rifiuti». Il messaggio di "Cittadinanza attiva" è chiaro: il problema dell'abbandono selvaggio di rifiuti ingombranti, materiali di risulta e altri scarti, anche pericolosi, va combattuto con ogni mezzo possibile.