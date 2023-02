L'avvocato sorano Augusto Casinelli è stato rieletto presidente dell'associazione difensori d'ufficio (sezione tribunale di Cassino), che ha sede a Sora in via Lungoliri Cavour. Il 23 febbraio scorso si è riunito il consiglio direttivo dell'associazione per l'attribuzione delle cariche. Presenti gli avvocati Augusto Casinelli, Valentina Madonna, Claudia Tiranno, Emiliano Germani, Rosangela Coluzzi, Roberto Mora, Aurelio Patini, Antonello Quadrini, Carmine Cervi, Domenico Buzzacconi e Gabriele Leone. Dopo una breve discussione il direttivo, all'unanimità, ha rieletto l'avvocato Casinelli alla presidenza. Le altre nomine: vicepresidente Domenico Buzzacconi; segretario Antonello Quadrini; vicesegretario Valentina Madonna; tesoriere Emiliano Germani.