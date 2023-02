Mentre si confida nella pioggia per spazzare via un po' di smog dalla Valle del Sacco, l'affondo dell'assessore all'ambiente Riccardo Del Brocco sui criteri di misurazione delle polveri sottili in città non convince affatto Legambiente. Che anzi rilancia l'allarme. Il presidente del circolo "Il cigno" di Frosinone di Legambiente, Stefano Ceccarelli, replica alle critiche di Del Brocco sul collocamento della centralina di rilevamento della stazione ferroviaria.

«L'assessore, stanco di veder comparire la sua città ai vertici delle classifiche laziali in tema di smog, ha deciso di occultare il problema anziché lavorare per risolverlo. Come un malato febbricitante che accusa il termometro di dare misure sballate, l'assessore Del Brocco abbraccia il peggiore negazionismo affermando che la centralina Arpa di Ceccano è mal posizionata e fornisce valori non veritieri. Non solo: coniugando un vittimismo fuori luogo con accuse di stampo politico senza né capo né coda, se la prende con la "volontà subdola di far passare Ceccano per quello che non è", accusando la Regione di aver voluto imporre a suo tempo una collocazione non idonea della centralina. Va ricordato all'assessore che non spetta alla politica intervenire nelle scelte inerenti la rete di rilevamento della qualità dell'aria. La decisione sull'ubicazione delle centraline è invece di natura tecnica, determinata a seguito di un lungo processo che necessita dell'approvazione della Regione oltre che del Ministero dell'ambiente e della Commissione europea. Sarà quindi un tavolo tecnico a riesaminare, eventualmente, la collocazione della centralina e non certo una decisione della nuova maggioranza di centrodestra in Regione».

Ceccarelli parla inoltre di una «inaccettabile minimizzazione del rischio sanitario a cui sono esposte le migliaia di persone che quotidianamente transitano nei pressi della centralina, situata peraltro in pieno centro urbano. Spostarne l'ubicazione potrà forse far apparire Ceccano meno inquinata di quello che è, ma non migliorerà la qualità dell'aria respirata dai cittadini».