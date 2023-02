Giornata importante in procura, dove oggi verrà ascoltata l'unica persona fin qui indagata per l'assassinio del giovane Thomas Bricca. Si tratta di un ragazzo che era stato sentito poche ore dopo la morte del diciannovenne e che aveva asserito, insieme al fratello, la sua completa estraneità ai fatti della sera del 30 gennaio. Il nome del ragazzo è rimasto, però, nella lista dei sospettati e, a seguito del lungo lavoro svolto dagli inquirenti nelle precedenti settimane, è finito nel registro degli indagati. Intanto, la sorella di Thomas, Silvana, rompe il silenzio sui social network con un post al tempo stesso duro e tenero: «Stiamo chiedendo giustizia ormai da quasi 30 giorni e nessuno ha ancora fatto niente. Io spero che qualcuno parli e che il caso possa risolversi al più presto. Avete già tolto la vita ad un ragazzo, almeno fatelo riposare in pace». Poi, rivolta al fratello che non c'è più, Silvana scrive: «Thomas, mi manchi tantissimo, ti amo e ci rivedremo presto, vedrai». E in città la tensione resta molto alta.