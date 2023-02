Malamovida, arriva la stretta. Decisa dalla questura la sospensione per dieci giorni per un locale del centro che potrebbe aver venduto alcol alla minorenne bullizzata dal branco. Una decisione che arriva dopo le attente indagini della polizia del Commissariato di Cassino a seguito del terribile episodio registrato alle spalle di piazza Diamare. L'ordinanza del Comune arriva dopo la richiesta del questore. L'attenzione resta altissima, vista la situazione esplosiva dei weekend. Nella notte tra venerdì e sabato, sempre in pieno centro, un ventenne è stato aggredito alle spalle mentre cercava di sedare una lite degenerata fuori da un locale della città martire: trauma cranico e trasferimento in ospedale. Le indagini della polizia non sono chiuse.