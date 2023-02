Omicidio Bricca, l'attenzione e l'attesa sono tutte per l'interrogatorio cui verrà sottoposta, nella giornata di domani, l'unica persona indagata per i fatti del 30 gennaio scorso, quando il diciannovenne Thomas venne ucciso da uno dei colpi di pistola sparati in via Liberio.

Dal confronto con gli inquirenti si spera possano giungere quegli elementi utili a chiarire il quadro dell'agguato, il movente della sparatoria e tutti quegli aspetti che ronzano nelle teste della famiglia del ragazzo e di tutta la città, quanto mai desiderosa di accertare la verità e di individuare i responsabili.

La prudentissima linea della Procura non ha lasciato filtrare nulla fin qui, ma la notizia dell'iscrizione di una persona nel registro degli indagati ha segnato una prima svolta.

E, ovviamente, l'aspettativa è alta, anche se l'avvocato Marilena Colagiacomo, legale della famiglia Bricca, mantiene sempre un profilo cauto: «Ci auguriamo che da questo interrogatorio emergano dei dati che facciano luce su quanto avvenuto, sperando che le indagini in corso ricevano un impulso da questo primo passaggio».

Poche ore, dunque, e capiremo la piega e la direzione che sta prendendo l'inchiesta di un caso complicato.

Intanto, martedì alle ore 15.30, nell'auditorium dell'istituto superiore "Sandro Pertini" di via Madonna della Sanità (la scuola frequentata da Thomas) si terrà un incontro con don Luigi Ciotti, fondatore del "Gruppo Abele" e di "Libera", un momento per discutere di disagio e devianze giovanili. Mercoledì primo marzo, alle ore 18, da piazza Santa Maria Maggiore partirà la fiaccolata in ricordo del giovane, organizzata dagli zii Morena Gori e Lorenzo Sabellico.

Quest'ultimo, ieri, ha scritto che «Thomas è il figlio di tutti... Tutta Italia dovrà vedere come marcia la comunità alatrense: con dignità, con rispetto, con amore, ma senza mezzi termini. Siamo solo all'inizio di una risposta sociale inimmaginabile che chiede giustizia e progetti».

Come dire: le manifestazioni se restano fini a se stesse non servono a niente, ma sono valide ed efficaci se producono risultati concreti, iniziative e idee che diano risposte, soluzioni.

Giovedì prossimo, infine, nella chiesa della Santa Famiglia, alle ore 18 verrà celebrata una messa in suffragio di Thomas Bricca: è un mese che il ragazzo ci ha lasciati, facendo piombare l'intera città Alatri in un cupo dramma.