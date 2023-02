È tornata la paura dei furti in abitazione a Ferentino, a seguito di alcuni colpi avvenuti negli ultimi tempi.

Dopo i furti in appartamento messi a segno nel quartiere Pontegrande, i malviventi si sono dati da fare anche in altre zone della città.

Dopo che nei giorni scorsi era stata svaligiata anche una tabaccheria, qui nottetempo sono stati sottratti sigarette e gratta e vinci, recentemente la stessa sorte è toccata a un'abitazione del centro, proprio a ridosso del centro storico, lungo il centralissimo viale Guglielmo Marconi.

In questa circostanza i malviventi si sono introdotti con inaudito coraggio, all'ora di cena, in un appartamento, accanto ad altre abitazioni, in quei frangenti incustodito, ma da un momento all'altro sarebbe dovuta rincasare la famiglia residente.

Hanno messo tutto a soqquadro e addirittura hanno abbattuto una parete e smurato, portandola via con sé, una fuciliera con le armi. Evidentemente cercavano soldi e preziosi.

Il mobile con i fucili regolarmente denunciati, sarebbe stato ritrovato nei terreni retrostanti, a poca distanza dall'abitazione, ma vi sono stati sottratti oggetti d'oro e di valore, che erano lì conservati, per un bottino di alcune migliaia di euro.

Questo, come gli altri eventi malavitosi, è all'esame dei carabinieri che hanno fatto scattare le indagini.