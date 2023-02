Sconcerto per la morte di Luigi Laurenti, il cinquantottenne investito mercoledì sera in via Barca San Domenico a Sora. Troppo violento l'impatto con una Bmw serie 1 che era in transito. Dal nosocomio sorano era stato trasferito in codice rosso, in eliambulanza al San Camillo Forlanini di Roma. Nelle scorse ore la ditta d'onoranze funebri, 2 Petitta, è stata incaricata di eseguire il servizio. Prevista per lunedì l'autopsia sul corpo dell'uomo sempre al Camillo Forlanini dove mercoledì era arrivato in condizioni disperate. L'auto del giovane che era alla guida della Bmw resta sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Parenti e amici aspettano la data dei funerali per porgere l'ultimo saluto all'uomo, morto mentre stava accompagnando per una passeggiata il suo cagnolino.