Frontale nella notte sulla Casilina, in territorio di Ripi, vicino all'incrocio Meringo. Coinvolte due auto, ferite gravemente le due persone che erano alla guida, un giovane di Ripi e una donna di Arce. L'incidente si è verificato nella notte scorsa, intorno all'una. Per cause al vaglio dei Carabinieri le due automobili, che viaggiavano in direzione opposta, si sono urtare frontalmente, ruotando su se stesse e finendo la corsa sui lati opposte della Casilina. I due conducenti sono stati estratti dai mezzi, dove erano rimasti incastrati a causa del violento urto, dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto. Sul luogo del sinistro sono giunti anche i Carabinieri, che hanno fatto i rilievi e garantito la sicurezza stradale, e gli operatori del 118 che hanno stabilizzato i due feriti e li hanno poi trasferiti allo Spaziani di Frosinone. Il giovane e la donna hanno riportato fratture agli arti e politraumi, sono stati fortunatamente protetti dagli airbag che si sono aperti a seguito dell'urto ed hanno evitato il peggio. Nel corso della nottata la donna è stata trasferita a Roma in eliambulanza. Terrificante lo spettacolo che si è presentato agli occhi dei soccorritori nel cuore della notte: la parte anteriore delle due macchine distrutta, i vetri frantumati ed i due alla guida incastrati fra le lamiere. Immediato e risolutivo l'intervento dei Vigili del Fuoco e poi dei sanitari.