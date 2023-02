Incidente tra tre auto allo svincolo della superstrada a Castelmassimo. È successo intorno alle 13. Coinvolte una Fiat Panda, una Bmw e una Lancia Ypsilon. Sul posto il personale medico per soccorrere i feriti e i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dello scontro. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare.