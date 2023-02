Tre giorni di stop consecutivi a Cassino Plant, tra l'altro con due comunicazioni quasi serali il giorno prima per quello dopo.

E gli operai costretti a sapere del "senza lavoro" poche ore prima di dover varcare quei cancelli. Ieri finalmente la conferma che lunedì, invece, si tornerà normalmente sulle linee.

Sono state le Rsa interne a tranquillizzare il mondo operaio con un messaggio whatsapp: «Lunedì 27 febbraio si lavorerà regolarmente».

Sospiro di sollievo, vuol dire che le forniture stanno continuando ad arrivare e si potrà garantire l'assemblaggio di Giulia, Stelvio e Grecale.

Alfa Romeo brinda

Intanto il management di Alfa Romeo brinda ai risultati 2022 e lo definisce l'anno della svolta.

Dodici mesi fondamentali per la strategia "from zero to zero": «Nel panorama automotive globale Alfa Romeo - dicono dalla gamma - sarà il marchio più rapido nella transizione da zero vetture elettrificate, ad inizio 2022, al 100% di vendite a zero emissioni nel 2027».

Le immatricolazioni dei veicoli Alfa Romeo sono aumentate del 22% in Europa rispetto al 2021 (in una regione che ha subito un calo del -11% nello stesso periodo).

Molto importante la crescita del Marchio in Middle East, mentre in Asia registra ottime performance l'Alfa Romeo Stelvio.

Protagonista dell'anno Alfa Romeo Tonale. Accolta dai media con 8 premi internazionali, rappresenta la pietra miliare della strategia "zero to zero": -40% di emissioni di Co2.

Ecco perché Alfa Romeo archivia un 2022 estremamente positivo. Il marchio ha sostenuto fortemente i risultati di Stellantis del 2022, confermando un turnaround di successo, con un miglioramento delle prestazioni operative da vero marchio premium e redditizio. Alfa Romeo Tonale si è rivelata un successo, con un rigido controllo qualità, che è stata notevolmente migliorata.

Le immatricolazioni

Un anno ricco di sfide appassionanti, ma soprattutto di ottime performance commerciali che raccontano di una netta crescita in Europa con le immatricolazioni che crescono del 22% determinando una crescita significativa della quota di mercato, in controtendenza con i risultati di una regione che registra una flessione dell'11% nei confronti del 2021.

In termini di immatricolazioni molti mercati riportano risultati di grande rilievo vs 2021: Francia +101%, Italia +27%, Germania +22%, Spagna +28%, Olanda +84%, Austria +85%, Grecia +163%, Portogallo + 174%.

«A livello globale - spiegano da casa Alfa - i risultati descrivono una situazione di stabilità con performance commerciali che rispecchiano i risultati consolidati nel 2021.

Degno di nota il risultato commerciale della Turchia che si impone nel panorama globale come il mercato che cresce più velocemente, quadruplicando i volumi rispetto al 2021. In Asia è Stelvio a registrare la crescita più significativa segnando un +25%.

Il 2022 si è chiuso nel nome di Tonale, prima C-Suv elettrificata che ha dato il via alla metamorfosi del marchio e rappresenta la pietra miliare del processo "from zero to zero", che porterà Alfa Romeo ad essere il marchio più rapido nel panorama automotive globale nella transizione da zero vetture elettrificate, inizio 2022, ad un'intera gamma ad emissioni zero, nel 2027».

La "coppia" cassinate

Continuano da Stellantis: «Giulia e Stelvio, punti fermi della gamma attuale e pilastri del piano prodotto futuro del marchio, si sono rinnovate in design e tecnologia e sono pronte a posizionarsi come punto di riferimento nei rispettivi segmenti, proprio come hanno fatto fin dal loro lancio».

Come più volte sottolineato dai rappresentanti del marchio, le strategie Alfa Romeo sono guidate dalla qualità senza compromessi. Gli obiettivi raggiunti a livello globale sono infatti di altissimo rilievo.

Uno su tutti il risultato divulgato da Jd Power in Us in merito all'indice di soddisfazione dei clienti che posiziona Alfa Romeo al 1° posto nell'intero panorama automotive.

Un 2022 che premia dunque il grande lavoro ed impegno di un marchio coeso e determinato che ha come obiettivo quello di migliorarsi ulteriormente in un 2023 che si prospetta ricco di sfide da affrontare.