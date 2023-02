C'erano i suoi ex alunni, gli ex colleghi del Turriziani e una rappresentanza di politici per l'addio a Michele De Gregorio. Si sono stretti ai figli Silvana e Sergio e alla moglie Rosalba.

Ieri, a Santa Maria, si sono celebrati i funerali del professore di storia e filosofia che, a lungo, ha insegnato al Turriziani, dopo esser stato insegnante pure ad Arce e Cassino.

Per l'ultimo saluto c'erano diversi esponenti del mondo politico a lungo frequentato dall'ex esponente del Pci che fu deputato per due legislature a cavallo degli anni Settanta e Ottanta. Non solo compagni di partito, ma anche militanti di altri partiti a testimonianza del rispetto di cui De Gregorio ha goduto. Il parroco don Riccardo lo ha definito «personaggio di altri tempi» evidenziando il «linguaggio pulito» che distingueva i politici di una volta. Toccanti le parole del figlio Sergio che, alla fine della cerimonia, ha letto un messaggio.