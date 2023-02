La carica degli 847 aspiranti vigili urbani pronti per il quizzone, ovvero il test a risposta multipla sulle materie d'esame che fungerà da prova preselettiva. Come previsto dal bando, infatti, nel caso in cui i candidati iscritti al concorso fossero stati più di 140, si sarebbe fatto ricorso a una prima "scrematura" attraverso una prova scritta. E in effetti sono stati molti di più.

Il 13 febbraio scorso la società "Teknosel Srls", con sede legale a Tivoli, incaricata dal Comune, ha trasmesso all'ente di corso Volsci l'elenco degli 847 candidati che hanno presentato, in via telematica ed entro i termini previsti, la domanda di partecipazione al "bando di concorso pubblico per esami per la copertura di sette posti a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale categoria giuridica C, posizione di accesso C1, da assegnare al settore polizia locale".

Lo stesso bando prevede che "nel caso in cui il concorso, in base al numero dei partecipanti, sia preceduto da prova preselettiva, verrà disposta l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano inviato correttamente la domanda di partecipazione online nei termini, anche senza verificare le dichiarazioni in essa contenute. La verifica delle dichiarazioni rese, al fine di limitarla ai soli concorrenti che supereranno le prove, verrà effettuata prima dell'approvazione della graduatoria definitiva - si legge nella determina numero 74 del 21 febbraio scorso - Pertanto, in tal caso, tutti i candidati che hanno inviato correttamente la domanda di partecipazione online nei termini saranno ammessi con riserva al concorso".

Da qui l'elenco degli 847 candidati ammessi alla preselezione. Il Comune ha infatti comunicato di procedere ad "ammettere con riserva 847 candidati, al fine dello svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 7" che recita: "sarà svolta esclusivamente qualora il numero dei candidati ammessi e/o ammessi con riserva al concorso risulti superiore a 140". Ora l'esercito dei candidati attende che venga reso noto il calendario delle prove. E anche il luogo. Non sarà semplice reperire uno spazio così ampio da poter ospitare tutti i concorrenti per la preselezione. Proprio su questo si sta lavorando.