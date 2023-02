Carcasse di animali: sospensione attività sportive al campo Trecce. Il sindaco Luca Di Stefano ha emesso un'ordinanza per ottemperare alle prescrizioni della Asl

in merito appunto al centro sportivo "Giuseppe Panico" (Trecce). Il provvedimento è stato emanato oggi a seguito di un verbale di sopralluogo notificato al Comune dalla Asl di competenza il giorno 23 febbraio.

«Dopo l'ultimo sopralluogo effettuato con la polizia locale, mercoledì scorso nel campo Trecce - spiega il primo cittadino in una nota - è emersa una situazione a dir poco spaventosa, con evidenti rischi per l'igiene e la sanità pubblica: sono state rinvenute carcasse di animali in avanzato stato di decomposizione. Tutta l'area risulta in stato di degrado, semiabbandono e precarie condizioni igienico-sanitarie. A tutela della salute pubblica le attività sono sospese fino al ripristino delle idonee condizioni da parte del gestore».