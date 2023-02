Tamponamento tra tre auto in via Mària a Frosinone, all'altezza del negozio Toffanello. È successo dopo le 15.30. Sul posto gli operatori del 118 con un'ambulanza per trasportare i feriti in ospedale e le forze dell'ordine per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare. I feriti non avrebbero riportato gravi conseguenze.