Era alla guida del suo tir quando ha accusato un malore. Inutili i soccorsi per un uomo di quaranta anni, originario della provincia di Napoli. È successo poco dopo le 18 in A1. L'uomo era diretto verso sud. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Si registra una coda di 3 km tra Frosinone e Ceprano. Autostrade per l'Italia consiglia di entrare a Ceprano per chi è diretto verso Napoli. E di uscire a Frosinone per chi proviene da Roma.