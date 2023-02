Immaginare un anziano a Vallerotonda, o meglio ancora nella frazione di Cardito, senza linea telefonica fissa è un po' faticoso. Sia per l'ubicazione sia per la delicatezza dell'età Ecco perché il sindaco, Giovanni Di Meo, dopo aver sollecitato l'intervento di riparazione delle linee telefoniche che interessano una intera contrada della piccola frazione di Cardito, si è trovato costretto a lamentare pubblicamente il disservizio che si protrae da quasi tre mesi e che non trova alcuna risoluzione.

«È assurdo che dopo le segnalazioni di alcuni cittadini e il sollecito del sottoscritto ancora non viene risolto il problema. L'assurdo, oltre alla beffa dell'enorme tempo trascorso invano, è che stiamo parlando di una comunità costituita da anziani e molti dei quali vivono da soli. A 80 anni e più non si può restare "isolati" per così tanto tempo. È una questione di rispetto verso il prossimo e sottolineo ancora una volta che parliamo di anziani, di persone che necessitano di cure mediche e quindi di maggiore attenzione da parte di tutti. Anche da parte del gestore del servizio di telefonia fissa. I cittadini pagano per un servizio ed è giusto che possano usufruirne».