Arrestato un cinquantasettenne di Veroli per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno fermato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, e gravato da vari per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio.

Dovrà scontare la pena di sei mesi di reclusione, essendo stato condannato per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono al 2012 alla guida della sua autovettura Renault Clio. Al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel suo domicilio dove trascorrerà i prossimi mesi agli arresti domiciliari per l'espiazione della pena.