Il ritrovamento del cadavere in un luogo anomalo, abbandonato e degradato. Ferite che potrebbero non essere compatibili con quelle che si producono con una caduta accidentale, benché da 15 metri. Era da solo negli istanti poco prima della sua morte? Cosa è accaduto domenica scorsa in via Sellari? Si è trattato di una caduta accidentale o qualcuno ha provocato la morte di Paolo De Angelis?

Le indagini degli investigatori proseguono serrate e si attendono i risultati dell'autopsia per chiarire ogni dubbio sul decesso del cinquantenne di Frosinone. I familiari, che si sono rivolti all'avvocato Luigi Tozzi, hanno escluso da subito che il cinquantenne potesse aver compiuto un gesto estremo. Hanno dubbi anche su una possibile caduta accidentale e il ritrovamento del corpo senza vita nel cortile di quella struttura ormai fatiscente e abbandonata da anni non riescono a spiegarselo.

Perché Paolo era lì domenica scorsa e con chi era? Cosa è accaduto? Come è finito nel cortile dell'ex asilo?

«La dinamica non è chiara e i familiari non escludono che al momento dell'accaduto fosse insieme a qualcun altro - ha detto l'avvocato Luigi Tozzi - L'appello, quindi, a rivolgersi alle autorità, se qualcuno sa qualcosa o ha visto qualcosa. Il luogo dove è stato ritrovato il corpo di Paolo De Angelis non è facile da raggiungere. Anche la parte da dove si presume sia caduto. È morto un uomo di cinquant'anni. Chi sa parli». L'autopsia sul corpo del cinquantenne è stata effettuata martedì scorso. La verità tra sessanta giorni. L'esame sarà utile anche a chiarire se i traumi siano compatibili o meno con una caduta accidentale.

Domenica scorsa il ritrovamento senza vita del corpo del cinquantenne di Frosinone. Era nel cortile dell'ex asilo in via Sellari. A fare la scoperta e a lanciare l'allarme, poco dopo l'ora di pranzo, è stato un clochard che utilizza come riparo la struttura. I familiari di Paolo De Angelis si sono rivolti all'avvocato Luigi Tozzi anche per chiedere che venga fatta chiarezza sulle cause della morte del loro caro. Per chiarire se si sia trattato di un incidente, una caduta accidentale dal muraglione, o se dietro ci sia dell'altro. Gli agenti della squadra mobile non escludono alcuna ipotesi. Proseguono gli accertamenti. Sabato alle 11 nella chiesa di Sant'Antonio si svolgeranno i funerali di Paolo, per tutti Piripicchio.