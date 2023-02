È stato fermato al casello dell'autostrada del Sole a Frosinone. Davanti alla richiesta dei poliziotti di esibire la patente ha mostrato un certo imbarazzo sostenendo di aver lasciato tutti i documenti a casa. Era alla guida di un autobus con all'interno 40 ragazzi che erano arrivati in Ciociaria per un concorso. Dai controlli è emerso che l'autista guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Fermato dalla polizia stradale. I ragazzi hanno proseguito il viaggio su un altro autobus messo a disposizione dall'agenzia di viaggio interessata.

L'uomo stava accompagnando i ragazzi ad un concorso di danza in provincia di Frosinone, quando è stato fermato dagli agenti della stradale per un controllo. L'autista, come detto, ha mostrato un certo imbarazzo. Era sprovvisto della patente di guida, non aveva inserito la propria scheda all'interno del cronotachigrafo digitale, sostenendo di aver dimenticato i documenti a casa.

Dagli accertamenti degli uomini coordinati dal vice questore Stefano Macarra, è emerso, invece, che la patente era stata ritirata all'uomo, quale consumatore abituale di sostanze stupefacenti. Pertanto i poliziotti, insospetti anche da alcuni atteggiamenti dell'autista, hanno proceduto al controllo che ha dato esito positivo. L'uomo è finito così nei guai. Per lui anche la sanzione di 850 euro.