È morto Luigi Laurenti, di anni 58 originario di Sulmona, investito ieri sera in via Barca San Domenico a Sora. Troppo violento l'impatto con una Bmw serie 1 che era in transito. Ieri in eliambulanza l'uomo era stato trasferito al San Camillo Forlanini di Roma. L'auto è stata posta sotto sequestro. Grande sconcerto in zona Barca San Domenico per la tragica notizia.